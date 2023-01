Na fronteira: Polícia Civil descobre plano para explodir caixa eletrônico

- Publicidade -

Investigadores da Polícia Civil da cidade de Brasiléia, coordenado pelo delegado Ricardo Castro, conseguiram descobrir um plano de faccionados que pretendiam explodir caixa eletrônico em agências do Banco do Brasil na fronteira.

A partir das informações, investigadores se deslocaram até a residência do suspeito, onde havia apenas o pai do menor que permitiu o acesso ao interior da casa, onde realizaram uma revista nos cômodos.

Foi quando encontraram uma ‘banana’ de dinamite pronta para ser acionada através de um acionador eletrônico. O menor infrator que já havia sido identificado, foi localizado e conduzido para a delegacia de Brasiléia, onde foi ouvido pelo delegado Ricardo Castro.

Segundo foi informado, o artefato foi preparado com a carga necessária para explodir um caixa eletrônico, evitando danificar o mínimo possível as cédulas. No entanto, não foi especificado qual agência das duas cidades seriam o alvo.

O menor seria levado ao judiciário para os devidos procedimentos. O caso ainda está em aberto, afim de descobrir os comparsas e se possível, localizar mais explosivos que possam ser utilizados em outras tentativas.

