Município e Estado vistoriam Arena da Floresta para o Carnaval da Família 2023

Após reunião na noite de terça-feira (24), que definiu a mudança de local do Carnaval da Família 2023 para a Arena da Floresta, visando mais segurança e conforto para os foliões, gestores da Prefeitura de Rio Branco e do Estado se reuniram no local na manhã desta quarta-feira (25), para alinhar os preparativos da folia.

Segundo Dudé Lima, um dos coordenadores do evento,falou que além do desejo do prefeito e do governador em retomar o carnaval de forma grandiosa após a pandemia, a motivação maior para alternância do local foi a segurança dos foliões.

“Para que possamos retomar essa festa tivemos várias conversas e, após questionamentos da Polícia Militar sobre a segurança e ponderações da Defesa Civil sobre a possibilidade de alagação, chegou-se à conclusão de que o melhor local seria aqui na Arena da Floresta”, ressaltou.

Com programação extensa, os cinco dias de carnaval contarão com o baile infantil, baile da melhor idade, a grande final do Concurso da Realeza do Carnaval de Rio Branco, no dia 17, com a entrega da chave da cidade para o Rei Momo, premiação para a Rainha do Carnaval, Rainha Trans e Rainha Gay, desfile dos blocos carnavalescos no dia 21, além de muita música com bandas locais todos os dias.

O diretor de Gestão da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Thales Farias, destacou o papel da prefeitura na agenda cultural como uma parte crucial para a festa carnavalesca.

“A agenda cultural é o foco para que possamos fazer uma festa muito bonita. O prefeito Tião Bocalom, como já vem valorizando a cultura ao longo desses dois anos de gestão, quer resgatar essa grande festa e valorizar o artista local”, enfatizou Thales.

Ainda de acordo com o diretor, a alteração de local proporcionou a possibilidade de o folião ter mais tempo de festa.

“Após a mudança de local, poderemos trazer o início da folia para as 16h e estamos ainda planejando postergar o término dessa festa para as 2h, fazendo com que o folião aproveite mais ainda o carnaval”, destacou.

O secretário da pasta de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur), Assurbanipal Mesquita, afirmou que medidas de estrutura e segurança, como palco, proteção perimetral, câmeras de segurança, controles de acesso para revistas na entrada, sonorização e toda harmonização em decoração para trazer o glamour e espirito do carnaval para as pessoas está ocorrendo agora.

Além disso, Assurbanipal aproveitou para elogiar a parceria entre a Prefeitura Municipal de Rio Branco e Governo do Estado do Acre.

“A condução desse processo na parceria entre prefeitura e governo está sendo muito positiva, com um entrosamento muito grande entre os papeis colaborativos de cada órgão e secretaria, o que gera uma sinergia para que o carnaval seja um dos melhores” concluiu o secretário.

Fonte: Assecom