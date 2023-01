Mulher perde o controle do veículo e atinge 04 carros durante acidente em Sena Madureira

- Publicidade -

Uma mulher que não teve o nome revelado, se envolveu em um acidente grave na manhã deste domingo (29) ao perder o controle do veículo e atingir outros 04 carros em Sena Madureira.

Segundo informações repassadas pela polícia militar, o acidente ocorreu na rua João Marçal (Popular Linha do Tiro), no cruzamento com a Avenida Brasil, nas proximidades do Campo do Grêmio.

De acordo com o que foi apurado por nossa reportagem, os veículos estavam estacionados no momento em que foram atingidos pela condutora. Pelo estrago causado, tudo indica que ela estava trafegando em uma velocidade bastante elevada.

Apesar do engavetamento, ninguém ficou ferido, os danos foram apenas materiais. A polícia militar foi acionada e realizou os procedimentos de praxe, o acidente assustou os moradores da localidade que foram acordados pelo barulho durante as batidas.

veja o vídeo:

IMG_2015