Mulher fica gravemente ferida em colisão entre veículos em Sena Madureira

Uma colisão entre uma caminhonete Hilux e um veículo Celta deixou uma mulher identificada por Maria Raimunda da Silva, 41 anos, com um ferimento na cabeça na noite deste domingo (29) em Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com informações colhidas por nossa reportagem, o acidente ocorreu no cruzamento da rua Maranhão com a rua Siqueira Campos, região central da cidade.

Populares que presenciaram a batida, acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que após realizar os primeiros atendimentos ainda no local, encaminhou a vítima ao hospital João Câncio Fernandes. Além do corte na cabeça, a mulher também apresentava certa dificuldade para respirar, segundo um socorrista do Samu

Segundo o que foi apurado, a mulher ainda passará por uma avaliação médica para saber se será necessário encaminha-la ao Pronto Socorro de Rio Branco. A polícia militar também foi acionada e realizou os procedimentos cabíveis, ainda não se sabe o que ocasionou o acidente.