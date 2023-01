Mulher é presa em ônibus tentando levar 9kg de skank em bagagem

- Publicidade -

Uma mulher identificada por Elivânia, de 22 anos, foi presa por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, na BR-364, no posto de fiscalização da PRF, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a jovem estava viajando em um ônibus com destino a capital de Rondônia, Porto Velho, quando os federais entraram no veículo e abordaram os passageiros, logo perceberam que uma mulher ficou excessivamente nervosa, levantando a suspeita dos policiais.

Diante dessa atitude, ela foi separada dos demais passageiros e rapidamente ela confessou estar levando uma quantidade considerável de skank para o Estado de Rondônia.

Perante a confissão, os patrulheiros perguntaram onde estava a droga, e a jovem indicou a mala que já havia despachado, que estava no bagageiro do ônibus, no porta-malas. No local indicado, a polícia encontrou 9 kg de entorpecentes (Skank) que estavam acondicionadas no interior de uma mala.

Diante do flagrante, a jovem recebeu voz de prisão, sendo conduzinda á Delegacia Central de Flagrantes, onde ela será ouvida pelo delegado e autuada por tráfico de drogas interestadual ou internacional, tudo será analisado pela autoridade policial responsável pelo caso.