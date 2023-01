Mulher é esfaqueada no abdômen ao tentar separar briga entre dois homens

- Publicidade -

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite do último domingo (29), na região do Apolônio, na rua Biribá, bairro Santa Cruz, em Rio Branco, envolvendo uma mulher de 37 anos, identificada por Maria Daiane da Silva, esfaqueada enquanto tentava separar uma briga entre duas pessoas.

De acordo com a própria vítima, o filho dela estava brigando com outro rapaz, que não teve o nome identificado, quando ao tentar intervir para conter a confusão entre os dois, a vítima acabou sendo atingida por um golpe de faca (arma branca), que abriu um buraco e ocasionou um corte com sangramento ‘abundante’.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde recebeu atendimento e teve o sangramento contido. Em seguida, foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.