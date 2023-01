Mulher de Daniel Alves surge abatida em vídeo e desabafa sobre momento turbulento: ‘Muita gente preocupada’

- Publicidade -

A modelo espanhola Joana Sanz publicou um vídeo, nesta segunda-feira (23), para tranquilizar os fãs após os mais recentes episódios. Esposa do jogador Daniel Alves há cinco anos, ela precisou lidar com a morte da mãe e com a prisão do marido por acusações de estupro em um intervalo de, aproximadamente, uma semana.

Joana surgiu abatida no vídeo e justificou as razões para vir a público. “Decidi fazer esse vídeo para que possam me ver…. Porque sei que tem muita gente preocupada. Agora estou em um momento de calma, dentro de toda a tempestade. E queria aproveitar para agradecer a tanta gente que está me apoiando de verdade”, iniciou.

A modelo garantiu que está lendo todas as mensagens e reforçou o apreço pelo apoio do público em meio a um início de ano turbulento. “Recebi algumas mensagens preciosas e livros de psicologia, superação, de ânimo… Tantas palavras tão lindas e cheias de carinho. Mesmo que não responda, porque são muitas, estou lendo todas e isso me conforta muito. São pessoas que dedicam seu tempo para me escrever algo tão bonito de ânimo. De verdade, muito obrigada“, finalizou.

Horas antes do vídeo, Joana já havia publicado um sucinto, porém, forte desabafo. “Coração, aguente tanta dor, por favor“, escreveu.

MULHER DE DANIEL ALVES: ‘PERDI OS DOIS ÚNICOS PILARES DA MINHA VIDA’

Antes de a prisão preventiva de Daniel Alves ser decretada, Joana não escondia a dor pela morte da mãe, episódio que ela defende ter ocorrido por conta de negligência médica. Com o marido já na cadeia, a modelo veio a público para pedir que a privacidade seja respeitada.

“Peço, por favor, aos veículos de comunicação que estão do lado de fora da minha casa que respeitem minha privacidade nesse momento. Minha mãe morreu há uma semana. Mal comecei a entender que ela não está mais por perto para ser atormentada pela situação de meu marido. Perdi os dois únicos pilares da minha vida, tenham um pouco de empatia ao invés de buscar tantas novidades na dor dos outros“, publicou Joana, no último dia 21.

Purepeople