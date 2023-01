MP pede que TCU investigue pessoas que usaram cartão de Bolsonaro

- Publicidade -

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) pediu que sejam investigados os gastos de terceiros que tenham se apropriado indevidamente dos recursos do cartão da Presidência da República no governo Bolsonaro.

O pedido cita reportagem que mostra que Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, usou o cartão para pagar 11 diárias em um hotel em que estava fazendo “home office” em Brasília; trata-se, portanto, de um gasto sem relação alguma com as atividades da Presidência da República.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também usou o cartão para pagar a hospedagem de diversos servidores em uma viagem de lazer no litoral de Alagoas, como mostrou o Estadão em parceria com a Fiquem Sabendo.

O MPTCU pediu a inclusão da apuração sobre as pessoas que usaram o cartão de forma indevida na investigação já existente sobre o cartão corporativo, relatada pelo ministro Antonio Anastasia.

“Sendo assim, considerando que os fatos relevam que podem existir outros personagens que se aproveitaram indevidamente dos recursos do cartão corporativo da Presidência da República, solicito, em complemento, a ampliação da apuração, de forma a abarcar a responsabilização de todos os agentes públicos que se locupletaram com mordomias à custa do erário”, escreveu o subprocurador-geral do MPTCU, Lucas Furtado.

Por Guilherme Amado