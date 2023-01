Motorista morre e cinco pessoas ficam feridas após acidente

- Publicidade -

O motorista de um Fiat Uno que trafegava na BR-020, em Planaltina (DF), morreu após o veículo colidir com outro carro, na tarde deste domingo (29).

O Fiat Uno e a Chevrolet S10 bateram na altura do Morro da Capelinha. O homem que dirigia o Fiat Uno morreu no local do acidente. O carro chegou a pegar fogo, mas as chamas foram controladas, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A identidade do motorista não foi identificada. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) informou que trata-se de um homem que aparentava ter, aproximadamente, 35 anos.

A S10 transportava cinco pessoas: um homem de 42 anos, que dirigia o veículo; duas mulheres, de 59 e 33 anos; e duas crianças, de 5 e 6 anos. Os cinco foram levados ao Hospital de Planaltina, conscientes e orientados.

O CBMDF atendeu à ocorrência com helicóptero, quatro viaturas e 22 bombeiros militares.

Com informações Metrópoles