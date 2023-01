Motociclista morre ao se chocar contra animal na BR-364 próximo a Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

O motociclista Elivanildo Claudino de Souza, foi a óbito após se chocar contra um animal enquanto trafegava pela BR-364 entre as pontes do rio Croa e Lagoinha, área rural do município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações repassadas pela polícia, ele estava em uma velocidade elevada e possivelmente sobre o efeito de álcool, o que deve ter dificultado uma manobra para evitar a colisão.

Além dele, outro homem que estava na garupa da moto também ficou ferido mas não corre risco de morte. O passageiro frisou que não viu qual o tipo de animal que ocasionou a colisão.

O Corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) do Juruá, e o garupa foi levado ao Pronto Socorro para receber os devidos atendimentos.