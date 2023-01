Motociclista colide motocicleta contra veículo em rodovia que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima

- Publicidade -

O pelotão de trânsito da polícia militar registrou na noite desta sexta-feira, 27, um acidente grave envolvendo um carro e uma moto na rodovia Ac-405, logo após a ponte do Rio Moa.

Segundo informações coletados no local do acidente, o homem que não teve nome e nem idade divulgada, seguia de motocicleta quanto ao tentar ultrapassar outro veículo acabou colidindo contra o carro que vinha em direção contraria.

O condutor da moto foi lançado a vários metros do local do impacto. A parte dianteira da motocicleta ficou totalmente destruída.

Uma equipe do SAMU foi acionada e realizou os primeiros atendimentos. A vítima deu entrada no Hospital do Juruá em estado grave e foi conduzido a UTI.

