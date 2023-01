Motociclista colide de frente com carro e fica gravemente ferido em Cruzeiro do Sul

- Publicidade -

Um motociclista ficou gravemente ferido ao colidir frontalmente contra um veículo na noite desta sexta-feira (27) na rodovia AC-405 logo após a ponte do rio Môa, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Segundo informações repassadas pela polícia, a colisão ocorreu após o homem tentar ultrapassar um veículo e se deparar com outro carro que vinha no sentido contrário.

Com a batida, a dianteira da motocicleta ficou parcialmente destruída e o condutor foi arremessado á alguns metros de distância.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e estabilizou a vítima ainda no local e em seguida o encaminhou ao Pronto Socorro da cidade, segundo os paramédicos, o estado de saúde dele é grave.