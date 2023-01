Ministro exonera Coordenadora Distrital de Saúde Indígena do Alto Rio Juruá, no Acre

- Publicidade -

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (23) a portaria de exoneração de Igle Monte da Silva que respondia como Coordenadora Distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Juruá no Acre. A portaria foi assinada pelo ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Publicação do Diário Oficial da União desta segunda-feira

Igle Silva é uma das chefes, de 11 distritos, que foram exonerados por portarias publicadas na mesma edição do DOU, desta segunda-feira (23). A saída dela ocorre horas depois do presidente Lula visitar Roraima para verificar a situação precária do povo Yanomâmis. Até o momento o Governo Federal não nomeou um substituto para responder interinamente ou efetivamente pela pasta.

Por Wanglézio Braga/Acre News