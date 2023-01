Messi se aproxima de acordo com novo clube para a próxima temporada

- Publicidade -

A passagem de Lionel Messi pelo PSG caminha para ter um final muito em breve. Conforme publicado pelo renomado jornalista Gerard Romero, o argentino teria decidido deixar o clube ao fim desta temporada.

Desta forma, muitos clubes começam a atentar para a situação do atleta. Neste momento, times como Barcelona, Inter Miami e Al-Hilal são citados como principais interessados no futebol do astro.

Messi se aproxima do Barcelona

Porém, ao que tudo indica, Leo deve, de fato, retornar ao Camp Nou. Conforme publicado pelo Fichajes, neste momento, é o clube espanhol que aparece como favorito a ter o craque, que poderia fazer sua ‘última dança’.

Soma-se a isso, a apuração feita por Sergio A. Gonzalez. Segundo a fonte, o argentino, neste momento da carreira, só está interessado em aproveitar o futebol e ser feliz. Ou seja, não priorizará grandes propostas econômicas.

Mas, enquanto isso, Messi segue jogando com as cores do PSG. Ele que, na atual temporada, soma 21 jogos disputados, com 13 gols marcados e outras 14 assistências fornecidas.