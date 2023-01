Menino que nasceu com quase 6kg na maternidade de Cruzeiro do Sul está na UTI

- Publicidade -

O nascimento do pequeno Iran, seria apenas mais um se não fosse por um detalhe, o seu peso, de quase 6 quilos. O bebê nasceu na última segunda-feira (23), por volta de 9:16h da manhã, na maternidade de Cruzeiro do Sul. Iran nasceu de parto normal, pesando 5,690 kg e 54 centímetros de comprimento.

A enfermeira, Eliane Farias, responsável pela UTI neonatal, explicou a necessidade de mantê-lo na terapia intensiva, pois o menino está com Síndrome do desconforto respiratório e também com Hipoglicemia. Iran está precisando fazer uso de oxigênio.

“Há dois anos atrás, a mãe foi diagnosticada com diabetes e, em consequência, causou também no bebê, podendo causar um aumento de peso desproporcional da idade gestacional e vários outros problemas”, explica a enfermeira.

Questionada sobre a previsão de saída da maternidade, a equipe médica informou que ainda não consegue afirmar o dia certo, pois depende muito do organismo do bebê, o quanto ele vai tolerar. Em alguns casos, podem levar dias ou semanas.

O banco de leite está aberto para doações.

Maria José, mãe do menino, é diabética e chegou praticamente em trabalho de parto na maternidade. Ela reside no Bairro São José e já tem outros três filhos, mas nenhum tenha pesado mais de 4 quilos e meio ao nascer. Como o bebê nasceu acima do peso esperado. “Ele ficou preso na barriga, a enfermeira disse que ainda não tinha visto algo parecido, mas com muito esforço, tudo foi resolvido. Preciso de ajuda na alimentação e no enxoval, pois perdi quase tudo.

Apesar de já ser o quarto filho de Maria José, ela se emociona com o nascimento da criança e diz estar preocupada com seu estado de saúde.

Telefone para contato da mãe, caso alguém queira ajudar. (68) 99607-5835

Redação Juruá Online