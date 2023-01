Medicamentos ficarão mais caros a partir de 1º de abril no Acre

- Publicidade -

O preço dos medicamentos no Acre deve subir a partir do dia 1º de abril devido ao aumento das alíquotas de ICMS, sancionado pelo Governo do Acre, em dezembro do ano passado.

A mudança na tributação local irá se somar ao reajuste anual de preços. Ao todo, 15 estados terão aumento no preço de medicamentos.

A mudança vale a partir de 1º de abril no Acre, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte e Tocantins. As alíquotas estão, atualmente, em 17% ou 18% nesses locais. As novas variam de 19% a 22%, segundo levantamento da empresa SimTax.

Dois estados fizeram alterações na base de cálculo que já estão em vigor: Minas Gerais e Espírito Santo. Em São Paulo, a nova base começa a valer em 1º de fevereiro.

A Gazeta do Acre