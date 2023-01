MC Poze do Rodo leva cachorro em depoimento no inquérito que apura possível maus-tratos ao animal

- Publicidade -

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto Silva, conhecido como Mc Poze do Rodo, prestou depoimento na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DMPA) na zona norte do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (26), após ser investigado por maus-tratos contra seu cachorro.

O funkeiro chegou acompanhado da advogada e do próprio cachorro, chamado de “Zé Droguinha”.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar se o animal teria passado mal após ingerir maconha na casa do cantor, em Vargem Grande.

“De noite a gente foi jogar um futebol e deixou ele em casa, ficamos sabendo que não podia deixar o cachorro muito novo sozinho em casa e fizemos pra ver quem não ia pro futebol. Quem perdeu foi o Léo, meu primo, e ele ficou. Mas aí, o Zé Droguinha, olha o nome do cachorro, adivinha o que aconteceu? Ele comeu um pedaço do fumo do pai e passou mal, foi parar sabe aonde?”, afirmou o funkeiro em uma rede social.

Após informações sobre o caso, publicadas pelo próprio cantor nas redes sociais, a investigação foi instaurada pelo delegado Wellington Pereira Vieira, da DPMA.

(Publicado por Gustavo Zanfer)/CNN