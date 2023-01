Manifestante tentam invadir casa de governador no interior do Peru que repele com tiros

- Publicidade -

A crise política causada pela tentativa de autogolpe feita pelo ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, no início de novembro de 2022, após saber que seria cassado, dá sinais que não tem data para acabar no País.

Além de vários protestos que resultou em morte, bloqueios de estradas além do clima tenso causado por opositores à prisão de Castillo que a cada dia estão mais violentos com ataques às instituições e até mesmo, contra policiais que foram mortos de maneira bárbara tendo seus corpos queimados.

Neste sábado, mais um dia de protestos pela cidade de Lima, capital do País, onde teve confronto entre manifestantes e a polícia nacional, registrando vários feridos e detidos.

Na cidade de Puerto Maldonado, distante cerca de 229km da fronteira do Brasil pelo estado do Acre, manifestante tentaram invadir a casa do governador Luís Orsuka Salazar, armados com pedaços de madeira e jogando pedras nas janelas.

Alguns policiais desarmados ainda conseguiram evitar a invasão, mas os manifestantes passaram a jogar pedras nas janelas. O governador temendo por sua vida e de familiares, passou a atirar com uma arma contra os manifestantes, assim evitando algo pior.

No vídeo, manifestante jogam pedras nas janelas e ainda acertam o governador na cabeça que efetua vários disparos na direção dos manifestantes. Também mostra apenas um soldado com escudo desarmado apenas olhando sem nada poder fazer.

Luís concedeu entrevista depois da dispersão dos manifestantes onde disse que foi acertado na cabeça por pedras e reclamou dos ministros do governo que teria enviado militares para a cidade sem armas e pede providencias para que resolvam um problema que é de sua responsabilidade.

DECLARACIONES DEL GOBERNADOR LUIS OTSUKA LUEGO DE REPELER CON DISPAROS A SUJETOS QUE INTENTARON INGRESAR Y APEDREARON SU DOMICILIO

Imágenes: Franz Racua.

