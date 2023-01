Mailza se solidariza com vereadora do Bujari vítima de ameaças e agressões: “Não seremos silenciadas”

- Publicidade -

A vice-governadora Mailza recebeu, na tarde desta segunda-feira (30), no Palácio Rio Branco, a vereadora Progressista do Bujari, Eliane Rosita. Ela se solidarizou e reforçou apoio após ameaças e agressões sofridas do colega de parlamento, o vereador José Gilvan (PCdoB) na sexta-feira, 27, em uma sessão extraordinária na Câmara do município. “Essa é uma agressão a todas as mulheres acreanas”, disse.

Mailza afirma que a postura do vereador mostra seu despreparo para representar homens e mulheres da sua comunidade.

“A tentativa de silenciar nossas vozes pelo fato de sermos mulheres, não irá prevalecer. Chega dessa violência sofrida por nós. Quando uma é agredida na política, a democracia se enfraquece. Temos o apoio do nosso governador Gladson Cameli e não vamos recuar de continuar defendendo a autonomia e a representação política das mulheres nos parlamentos. Mulheres, estamos juntas”, disse a vice-governadora.

No encontro, a vereadora pontuou as sucessivas agressões sofridas, requerimentos não atendidos e projetos de lei de sua autoria tirados de votação. “A gente luta para se eleger e temos direitos tirados simplesmente por sermos mulheres. Mulheres fortes, que não abaixam a cabeça para esses homens, são ameaças”, destacou Eliane, que agradeceu todo o suporte e mensagens de apoio recebidos nesse momento.

A vice-governadora reforçou seu compromisso e destacou ser inadmissível essas atitudes de intimidação nos espaços de trabalho.

Participaram do encontro a também vereadora do Bujari, Aparecida Rocha (PP); secretária-adjunta de Políticas para Mulheres da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, delegada Márdhia El-Shawwa; subchefe do gabinete do governador, Silvania Pinheiro; secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa; presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM/AC), Giovana Castelo Branco e a diretora de Políticas Para Mulheres da Seamd, Francinete Barros.

Entenda o caso

A vereadora Eliane Abreu (PP), do Bujari, denunciou que foi alvo de ofensas e ameaças por parte do vereador Gilvan Souza (PCdoB), na última sexta-feira (27), na Câmara de Vereadores da cidade.

A parlamentar afirma que, durante a discussão de um projeto que retiraria o pagamento de gratificação a servidores municipais, ao qual ela era contrária, Gilvan Souza teria iniciado as ofensas. Os vereadores estão em recesso parlamentar, mas foram convocados para uma sessão extraordinária que votaria o projeto encaminhado pela prefeitura.

Com o início das ofensas, a parlamentar tentou contra-argumentar e a discussão seguiu até o momento que Gilvan Souza partiu para agressão física. “Eu tentei com argumentos técnicos, mas não adiantou, ele dava socos na mesa. Depois de muitos socos na mesa, palavras de baixo calão e intimidação, ele partiu pra agressão e disse: ‘eu vou te quebrar’, relata a vereadora.

Avanços na investigação

Na manhã desta segunda-feira, 30, Eliane registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia do Bujari e na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Rio Branco. As denúncias estão sendo acompanhadas pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim).