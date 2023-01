Mãe acusada de matar os 3 filhos; bebê de 8 meses morre no hospital

- Publicidade -

Um bebê de oito meses, que foi gravemente ferido pela mãe, que matou os seus outros dois filhos, morreu na manhã de sexta-feira (27), num hospital pediátrico em Boston, nos Estados Unidos.

Segundo a imprensa norte-americana, a mulher atirou-se de uma janela numa tentativa de suicídio após ferir os filhos e encontra-se hospitalizada, devendo agora ser acusada também do homicídio do bebê.

Tudo aconteceu na terça-feira e foi o marido da suspeita, identificada como Lindsay Clancy, de 32 anos, que ligou para o número de emergência, informando que a mulher havia saltado de uma janela.

Os socorristas acabaram por encontrar as três crianças, no interior da habitação, com sinais de trauma grave, e levaram-nas rapidamente para um hospital, onde Cora, de cinco anos, e Sawson, de três, foram declarados mortos.

Callan, de apenas oito meses, foi hospitalizado, em estado grave, e acabou por morrer na sexta-feira.

A mulher já tinha sido acusada de dois crimes de homicídio, além de três acusações de estrangulamento e três acusações de agressão e espancamento.

Clancy trabalhava como enfermeira num hospital de Massachusetts e encontrava-se, atualmente, de licença. Os motivos do crime não foram revelados, mas acredita-se que a suspeita estaria passando por uma grave depressão pós-parto.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL