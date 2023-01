Lula coloca sigilo em lista de convidados da festa de posse

- Publicidade -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou em sigilo os nomes dos 3.500 convidados que participaram do coquetel oferecido no Itamaraty no dia da posse, em 1º de janeiro.

A informação foi solicitada por meio da Lei de Acesso à Informação, pela Revista Veja, porém, o Itamaraty justificou que “as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivos cônjuges e filhos serão reservadas”.

O governo apontou ainda que “conforme amplamente veiculado, no evento deste ano verificou-se a visita do maior número de delegações estrangeiras desde os Jogos Olímpicos de 2016. Foram ao todo 73 comitivas estrangeiras, além de quase 80 representantes do Corpo Diplomático em Brasília”.

Chama a atenção que, anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores deu a mesma justificativa para colocar em sigilo, por exemplo, o cartão de vacina e testes de covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro.

IG