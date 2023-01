Luana Piovani posta indignação em relação a matéria exibida no Fantástico: Que vergonha

- Publicidade -

Como você já viu aqui no ESTRELANDO, a última semana foi um tanto quanto conturbada entre Luana e seu ex-marido, Pedro Scooby. Nesta segunda-feira, dia 30, Luana Piovani postou sua indignação devido ao Fantástico exibido no último domingo, dia 29.

O Show da Vida exibiu uma matéria sobre Scooby e sua atual esposa, Cintia Dicker, falando sobre a cirurgia que sua filha recém-nascida, Aurora, fez após seu nascimento. Entretanto, muitos internautas, além da própria Luana Piovani, mostraram sua indignação com a matéria, alegando uma passada de pano da emissora em relação ao ex-participante do BBB22. O surfista aparece em família, com roupas brancas, em uma estética bem clean.

Que feio! Que vergonha, alegou Luana em seu Stories, além de marcar o programa na publicação.

Tá rolando limpeza de imagem pro Pedro Scooby no Fantástico, a gestão de crise veio ai; comentou um internauta.

Chocadíssimo com a sensibilidade da equipe do Fantástico hoje, ótimo timing para querer humanizar Pedro Scooby de roupa branca como paizão do ano; disse outro.

Na semana que o Pedro Scooby se mostra um babaca machista, ele ganha matéria no Fantástico. Tá no contrato do BBB passada de pano vitalícia?, comentou um terceiro nas redes sociais.

