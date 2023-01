Líder indígena acreano é contratado pela globo para participar de novela

- Publicidade -

Mais um acreano deverá ganhar destaque no cenário nacional. O cantor e líder indígena Mapu Huni Kuin foi contratado para estrear como ator na nova novela das 9 da Rede Globo, Terra Vermelha.

A novela tem previsão de ser transmitida a partir de maio, substituindo a trama da acreana Glória Perez, Travessia.

O personagem de Mapu se chama “Rudá Paraguaçu” e fará parte de um núcleo que irá lutar contra a agricultura predatória no Mato Grosso do Sul, onde a novela será gravada.

O autor da novela, Walcyr Carrasco tinha o desejo de abordar os povos originários na trama. Com o convite, Mapu será o primeiro ator indígena a contracenar em uma novela do horário nobre da Globo.

Mapu é líder da etnia Huni Kuin, conhecidos também como Kaxinawás e vivem no Alto Vale do Juruá e Purús no Acre, se espalhando pelos rios Tarauacá, Jordão, Breu, Muru, Envira, Humaitá e Purus.

Internacionalmente conhecido

No ano passado, Mapu cantou no plenário da Organização das Nações Unidas, em parceria com o Dj Alok, para alertar sobre a questão das mudanças climáticas. Mapu e Alok se conheceram durante a criação do álbum do Dj que buscava influências da música dos povos indígenas do Brasil.

Com informações Contilnet