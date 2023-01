Jovem tem chave fincada no rosto após amiga arremessar objeto

- Publicidade -

A jovem Renée Lariviere , 24, esqueceu as chaves do carro no apartamento e terminou com o objeto acertando seu rosto e perfurando sua pele. As informações são do Daily Star.

De acordo com o Daily Star, ao chegar no térreo do prédio onde mora, a jovem percebeu que estava sem a chave e então ela pediu para que a amiga jogasse o objeto pela janela, neste momento um acidente ocorreu. As chaves acertou seu rosto e perfurou a pele.

Após o acidente, os amigos de Renée Lariviere acionaram uma ambulância e ela foi encaminhada ao hospital local.

“Os médicos ficaram maravilhados. Havia médicos vindo de diferentes departamentos para ver, porque eles não podiam acreditar. Um deles veio e pediu para tirar fotos para mostrar a seus alunos. Ele era um médico de pronto-socorro, então estava tentando mostrar [a eles] que tudo pode acontecer”, relatou a jovem no Tiktok.

Renée Lariviere passou por uma cirurgia para remover o objeto e não ficou com nenhuma cicatriz.