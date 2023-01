Jovem morre ao usar colher errada para mexer chá 

- Publicidade -

Uma Jovem de 24 anos morreu quatro dias depois de ficar noiva. Jess Prinsloo estava de férias e passava um período na África do Sul. Ela sofreu uma reação alérgica após usar uma colher com resquícios de leite para mexer um chá, enquanto visitava a mãe em Joanesburgo.

Jess e Craig McKinnon, ficaram noivos no dia 27 de dezembro do ano passado, em um ponto turístico conhecido da cidade de Mpumalanga. Em seguida, os dois viajaram para Joanesburgo, onde a mãe da jovem morava.

— Muitos familiares dela vivem na África do Sul e ela não os visitava há seis anos, então eu sabia que não tinha lugar melhor para fazer a proposta. Eu gaguejei ao ficar de joelhos para perguntar ‘você quer se casar comigo?’. Mas ela começou a chorar antes mesmo de dizer sim — lembrou Craig McKinnon ao tabloide britânico Mirror.

Durante a visita na casa da mãe de Jess, no dia 30, a jovem teve contato com laticínios e, em segundos, entrou em anafilaxia – uma reação potencialmente fatal que causa o fechamento da garganta. Ela morreu no hospital no dia seguinte, véspera do Ano Novo.

Jess sempre carregava duas injeções de um medicamento indicado para o tratamento de urgência de reações alérgicas graves mas nessa ocasião, elas não funcionaram.

A jovem foi diagnosticada com alergia à proteína dos laticínios aos nove meses de vida e já tinha contado para o noivo que chegou a ser ressuscitada após ingerir leite usado em um prato indiano, aos 18 anos.

— Em uma outra ocasião, ela pediu uma sobremesa vegana que não deveria ter laticínios e ainda assim precisou ser medicada, além de ir ao hospital. — pontua o noivo

Apesar do acidente ter acontecido no final de 2022, Craig voltou para o Reino Unido apenas nesta segunda-feira, trazendo as cinzas da noiva de volta para casa. Os dois se conheceram na universidade em que estudavam em 2019 e decidiram morar juntos durante o isolamento da covid-19, em 2021.

