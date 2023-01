Jovem do Acre é selecionado em programa da UnB

- Publicidade -

O acreano Caio Lucas Sabino, 18 anos, tinha uma rotina de estudos bastante elaborada, cerca de 3 a 5 horas por dia, com resoluções de questões, execução de simulados, acompanhamento de professores da escola e aulas online, além de uma consultoria com o profissional e especialista Tiago Benedetti. “Ele [Tiago Benedetti] me ajudou a dividir meu interesse da faculdade e minhas afinidades, o que me deu um direcionamento melhor em relação a conteúdos mais importantes para o estudo e questões centradas”, afirma ele.

Caio Lucas cursava o terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Lato Sensu, pelo período da manhã, a escola oferecia um contraturno focado nos conteúdos do Enem. Ele conta que dividiu os estudos, sempre visando o que mais pesava para ingressar no curso de seu interesse, como alternativa para não se sobrecarregar, procurou fazer atividades físicas para manter a sanidade mental para fazer uma boa prova. Em relação aos fins de semana, quando não tinha aulas aos sábados, mantinha uma rotina de estudos pela manhã e descansava à tarde. No domingo intercalava na resolução de simulados do Enem.

Como forma de se preparar melhor para o exame, Caio optou por ampliar seu leque de conhecimentos e enriquecê-lo ao fazer a avaliação do PAS (Programa de Avaliação Seriada), processo seletivo da Universidade de Brasília (UnB) e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), realizado ao longo dos três anos do ensino médio regular, em que a metade das vagas é destinada aos aprovados em todos os cursos do Programa.

Apesar do Enem ter sido seu principal objetivo, seu foco também estava voltado para o vestibular da UnB, onde viu a oportunidade de alavancar seus estudos para chegar a uma universidade federal, já que o PAS oferece uma gama de conteúdos mais aprofundados, conteúdos esses que não caem no Enem.

Questionado se tentaria ingressar na Universidade Federal do Acre (Ufac), Sabino é bastante sucinto em sua resposta: “Pretendo ir embora do estado. Vejo que as oportunidades que o mercado fora do estado oferece são mais promissoras, além do fato da Ufac não possuir o curso do meu interesse”.

Seu esforço foi válido, Caio está se preparando para mudar de cidade, após ser selecionado no PAS 3. Voltada para a área das exatas, poderá escolher o curso de seu interesse entre os cinco tipos de engenharia (Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Energia e Engenharia de Software) que o Campus Gama oferece, sendo sua opção para o curso de Engenharia de Software.

Embora as dificuldades durante o percurso para entrar em uma faculdade e ter a tão sonhada formação superior sejam desafiadoras, muitos encontram saídas para as circunstâncias que persistem em aparecer diariamente, encontrando soluções da forma que podem.

Por meio de suas experiências e resultados, Caio deixa uma mensagem de apoio e incentivo para aqueles que estão se preparando para o Enem.

“O Enem é uma prova mental. Os estudantes que se preparam o ano inteiro, pode ter certeza de que sabem muito bem do conteúdo, não deixem de priorizar a saúde mental de vocês, não se privem de fazer o que gostam e se possível, mantenham o foco nos estudos, vai dar tudo certo”, aconselha.

Com informações ContilNet