Jorge Jesus faz ‘lobby’ para voltar ao Brasil, mas desta vez não é para o Flamengo

Um dos maiores treinadores da história do Flamengo, Jorge Jesus comanda, atualmente, o Fenerbahçe, uma das equipes mais tradicionais do futebol turco.

O português chegou ao clube turco para esta temporada e, até o momento, soma bons números, apesar da precoce eliminação da equipe na Champions League: 22 vitórias nas primeiras 33 partidas.

Jorge Jesus quer assumir a Seleção

Porém, ao que parece, o coração do ‘mister’ ainda está no Brasil. Isso porque, conforme publicado por Raisa Simplicio, do GOAL, Jorge Jesus tem o grande desejo de assumir a Seleção Brasileira.

Empresários do treinador, inclusive, estariam tentando uma aproximação com dirigentes da CBF que, por ora, priorizam outros nomes.

Jorge Jesus ainda estaria bastante animado com a possibilidade, dizendo que não pensaria duas vezes caso fosse chamado. O treinador ainda acredita que o contrato com o Fenerbahçe não seria problema.

