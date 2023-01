Joana Sanz deleta fotos do marido Daniel Alves nas redes sociais

- Publicidade -

A modelo espanhola Joana Sanz, esposa do jogador brasileiro Daniel Alves, apagou todas as fotos com o atleta de suas redes sociais.

Daniel Alves foi acusado por uma mulher de agressão sexual durante uma festa em uma boate de Barcelona, nas vésperas do Réveillon. Ele foi preso preventivamente, sem direito a fiança, na última sexta-feira (20).

A modelo Joana Sanz havia se manifestado recentemente pelas redes sociais, onde fez um desabafo sobre seu momento atual, agradecendo o apoio que tem recebido e dizendo que passa por uma “tempestade”.

Ela não chegou a citar o atleta brasileiro em suas postagens, e disse que está passando por um momento de reflexão sobre a sua vida.

(Publicado por Gabriel Ferneda)/CNN