Inscrições para blocos e realezas do Carnaval de Rio Branco encerram nesta sexta-feira, 27

O concurso dos blocos carnavalescos do Carnaval 2023, em Rio Branco, encerrará as inscrições nesta sexta-feira, 27. As inscrições continuam sendo realizadas presencialmente, na Fundação Garibaldi Brasil.

Segundo o edital da Prefeitura de Rio Branco, podem participar do concurso os blocos carnavalescos que tenham, no mínimo, 20 ritmistas e 80 brincantes, incluindo todos os integrantes.

O desfile dos blocos será realizado no dia 21 de fevereiro, na última noite de carnaval. Os vencedores receberão premiação em dinheiro: o primeiro lugar receberá 6 mil reais, o segundo, 5 mil, o terceiro, 4 mil reais, o quarto lugar, 3 mil reais, e o quinto, 1.500 reais.

Além do valor em dinheiro, os blocos também receberão troféus como parte da premiação. A comissão julgadora será composta por 12 integrantes da sociedade civil, designados por comissão organizadora. Essa comissão irá avaliar quesitos como: alegoria; bateria; samba enredo; harmonia; comissão de frente e rainha de bateria.

O concurso é aberto, exclusivamente, para blocos tradicionais com bateria.