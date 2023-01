Inscrições abertas para o concurso do Banco do Brasil com vagas para o Acre nível médio

- Publicidade -

Faça agora mesmo a sua inscrição no concurso do Banco do Brasil 2023 que tem vagas abertas em todos os estados e Distrito Federal para cargo de nível médio da carreira administrativa, que oferece remuneração inicial de R$ 3.622,23. O concurso fica a cargo da Fundação Cesgranrio e do Banco do Brasil, que devem selecionar 3 mil pessoas por meio de provas objetivas, prova de redação, procedimentos admissionais e Perícia Médica.

BANCO DO BRASIL ABRE CONCURSO 2023

São 2.000 vagas para cargos abertos e os que vão abrir durante o prazo do concurso e 1.000 vagas para cadastro reserva de candidatos que passarem em todas etapas do concurso, os quais estarão aptos para preencher o cargo de Escriturário Banco do Brasil, sendo que esse nome que pode variar de acordo com a unidade.

Então, os servidores do Banco do Brasil do cargo de Escriturário podem ter um cargo com a nomenclatura : Agente de Tecnologia, Agente Comercial, Agente Jurídico, Agente de Atendimento, Agente de Segurança Institucional, Agente de Agronegócios, Agente de Marketing e Comunicação, Agente de Investimento ou Agente de Ouvidoria Externa.

O que o Escriturário faz ?

-Presta orientações aos clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB;

-Executa análise e conferência de documentos, inclusive assinaturas, quando possuir

curso de grafoscopia;

-Prepara correspondências;

-Prepara e processa documentos;

-Atualiza registros;

-Resguarda e confidencia as informações de interesse do Conglomerado BB;

-Faz manutenção e organiza os arquivos sob sua guarda;

-Executa tarefas burocráticas padronizadas;

-Executa aplicações financeiras de clientes, segundo as normas estabelecidas;

-Recolhe e manipula informações cadastrais e dados estatísticos;

-Operacionaliza equipamentos de escritório e de atendimento ao cliente e usuário;

-Dispõe de presteza e cortesia no atendimento ao cliente.

QUEM PODE PARTICIPAR DO CONCURSO BANCO DO BRASIL ?

Pessoas que têm a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses; que estejam em dia com as obrigações eleitorais e obrigações militares, em caso do sexo masculino; que tenham, na data de admissão, idade mínima de 18 anos completos; possuem o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo (curso de nível médio); possuem aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Não pode participar : quem está em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público em quaisquer dos órgãos da Administração Pública direta ou indireta, bem como receber proventos de aposentadoria que não sejam acumuláveis quando em atividade. Mas, estão ressalvadas as hipóteses legais de acumulação.

O candidato deve aderir e se comprometer a cumprir o Código de Ética e Normas de Conduta do BB S.A. e os demais regulamentos da instituição.

Vantagens para quem trabalha no BB

Participação nos lucros ou resultados, recebe vale-transporte; auxílio-creche; ajuda alimentação ou refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; tem plano de saúde, plano odontológico básico, além de ter acesso à programas de educação e capacitação. Também, a pessoa que trabalha no BB pode ter uma chance de promoção de emprego e desenvolvimento profissional. Enfim, o banco dispõe de muita coisa a quem é contratado.

INSCRIÇÃO BANCO DO BRASIL CONCURSO

Para se inscrever e participar do Concurso Banco do Brasil, acesse www.cesgranrio.org.br/concursos/evento.

Inscrições Concurso Banco do Brasil começaram dia 23 de dezembro 2022 e terminam dia 24 de fevereiro 2023. Mas, para solicitação da isenção da taxa que custa R$ 50,00 termina dia 03 de janeiro 2023. Daí, para os pagantes, o pagamento da taxa pode ser feito até o último dia de inscrição.

As provas objetivas e redação vão ser aplicadas dia 23 de abril 2023 em todas as capitais e em diversas cidades do Brasil. Confira no edital as cidades participantes! Depois de saber onde as provas serão aplicadas, acolha a cidade mais próxima de você.

Resultados finais Concurso Banco do Brasil sai em 14 de julho 2023.

Acre News