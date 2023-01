Independência terá técnico e 23 jogadores do futebol carioca

- Publicidade -

Com um elenco formado na maioria por atletas do Rio de Janeiro, o Independência terá como técnico o jornalista Eric Rodrigues, 42 anos. O profissional na temporada passada comando o Atlético Carioca durante a quinta divisão do Campeonato do Rio de Janeiro e a equipe fechou a competição na terceira posição.

O jornalista/técnico Eric Rodrigues também será o investidor do clube nas temporada 2023 e 2024. Segundo ele, em conversa com o ge, o elenco do Tricolor de Aço está há um mês em pré-temporada em São Gonçalo (RJ), com treinos físicos na praia.

Pelo planejamento do investidor, a ideia é contar com 30 jogadores no elenco (sete deles da base), sendo sete da base. Ele enfatizou na reportagem do ge que o objetivo é ter uma equipe competitiva para brigar pelas vagas em competições nacionais e quem sabe até pelo título estadual.

Entre os jogadores que o treinador irá contar estão o meia-atacante Dodô, ex-Humaitá, o goleiro Mateus, que já defendeu Rio Branco-PR, Volta Redonda e Águia Negra-MS, o volante Pedro Henrique, que estava atuando no futebol sueco, os meias Edil Júnior, ex-Arapongas-PR, Kaká, ex-Campos-RJ, e Alex Oliveira, ex-Campos-RJ.

A previsão é de que o elenco do Tricolor de Aço inicie os treinos em Rio Branco (AC) a partir da segunda semana de fevereiro.

Estreia

O Independência está inserido no grupo A, ao lado do Humaitá, Adesg, Rio Branco, Plácido de Castro, e Andirá. O clube tem estreia programada para o dia 28 de fevereiro, às 17h, contra a Adesg.

AcreNews/MANOEL FAÇANHA