IML descarta crime contra criança Indígena que chegou morta ao hospital de Sena e com vários hematomas

A Polícia Civil de Sena Madureira, comandada pelo delegado Marcos Frank, descartou a possibilidade de que a criança indígena que deu entrada no hospital do município com vários hematomas pelo corpo e já sem vida na última terça-feira (24), tenha sido vítima de espancamento ou violência sexual.

A informação foi repassada após análise do Médico Legal (IML) de Rio Branco, em que descarta qualquer tipo de violência contra a menina. Na verdade, segundo o IML a criança estava com um quadro grave de desnutrição, desidratação, e uma doença hepática, justamente o que teria causado os hematomas em seu corpo.

Além disso, a menina também tinha uma doença de pele. Contudo, o delegado decidiu esperar o laudo final para concluir as investigações.

Ele afirmou que não se trata de um crime, mas de morte natural pela falta de cuidados adequados. A mãe da criança ainda será ouvida e pode ser responsabilizada por maus-tratos.