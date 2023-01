Idoso reage roubo em residência e mata bandido com tiro de calibre 12 no rosto

- Publicidade -

Osmar Pereira Nonato de 47 anos morreu na noite desta quarta-feira (25), suspeito de invadir uma residência junto com outro comparsa na Rua Benjamin Constant, bairro São Cristóvão, região central de Porto Velho. A dupla estaria armada com um revólver calibre 38 quando anunciaram o assalto a um casal de idosos. A vítima acabou reagindo se apossando de uma espingarda calibre e atingindo Osmar com um tiro na boca, tendo morte instantânea, já o comparsa fugiu pelo matagal de um terreno baldio ao lado.

Durante os trabalhos periciais foi localizado o revólver usado pelo criminoso. O corpo foi removido pelo rabecão ao IML. Agentes da Delegacia de Homicídios ficaram responsáveis pela investigação.

News Rondônia