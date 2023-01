Iapen e Tribunal de Justiça promovem emissão de carteira de identidade no presídio feminino

- Publicidade -

Como parte do processo de ressocialização e reintegração social, nos dias 26 e 27, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em parceria com o Tribunal de Justiça e Polícia Civil, promoveu a emissão de carteira de identidade para 60 mulheres no presídio feminino de Rio Branco.

“As instituições trabalham em parceira para garantir o acesso e o atendimento aos direitos sociais de todos, e a emissão da carteira de identidade para as apenadas é fundamental para que elas possam participar de cursos profissionalizantes e capacitações”, disse o presidente do Iapen, Glauber Feitoza.

Na ocasião estiveram presentes a desembargadora Eva Evangelista e a juíza de Direito Andréa Brito, titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco (VEPMA).

O projeto social é uma maneira de reintegrar a reeducanda à sociedade, e oriundo dos projetos aprovados que promovem políticas de ressocialização, tais como: Acolher para Transformar, Abrigadouro, Incluir com Conexão, Costurando a Liberdade, Oportunizando um Novo Amanhã Através da Barbearia, Humanização no Espaço Educacional das Unidades Prisionais de Rio Branco, Projeto Fazendinha e Promovendo Cidadania para Pessoas Pré-Egressas e Egressas do Sistema Prisional do Acre.

“A atividade faz parte do plano de ação para os primeiros 100 dias de governo apresentados pelo Iapen, sendo uma atividade de suma importância para levar cidadania à população carcerária que se encontra em situação de vulnerabilidade social, sendo esta uma das missões da reintegração social deste instituto”, disse a chefe de Divisão de Assistência Social e Atenção à Família, Cláudia Costa.

Agência Acre