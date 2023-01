Ianomâmis: Entidades denunciam Bolsonaro por genocídio em Tribunal Internacional Penal

- Publicidade -

Cinco entidades denunciaram hoje Jair Bolsonaro por genocídio ao Tribunal Internacional Penal (TPI) em razão do descaso com as comunidades ianomâmis, assoladas pela subnutrição por e invasores em suas terras.

Os signatários pedem que o tribunal admita a representação criminal e instaure uma investigação para apurar uma eventual omissão do ex-presidente brasileiro na proteção aos indígenas.

Sob Bolsonaro: Defesa ignorou pedido para levar alimentos a ianomâmis, diz organização

Na peça, as entidades apontam que Bolsonaro ignorou dezenas de pedidos de auxílio, estimulou o garimpo ilegal e deixou de tomar providências determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Citam ainda que os dados disponíveis sobre as condições de saúde dos ianomâmis eram ocultados ou de difícil acesso.

O grupo acrescenta que a PGR não abriu nenhum inquérito nem há procedimento criminal em vigor por parte do Brasil. Diz o documento:

“O biopopulismo desenvolvido pelo Sr. Jair Messias Bolsonaro contra os yanomami aumentou a sua vulnerabilidade sanitária a ponto de ameaçar a existência do grupo étnico, inclusive com aumento de mortes que poderiam ser evitadas”.

Ianomâmis: Governo Bolsonaro tentou vetar imprensa em terra indígena

Assinam a representação: Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), Associação Brasileira de Enfermagem (Aben); e Associação da Rede Unida.

Por Lauro Jardim