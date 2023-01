Humaitá anuncia patrocínio de empresa de apostas on-line para temporada

- Publicidade -

O Humaitá anunciou na noite dessa terça-feira (24), um novo patrocinador para temporada. Trata-se da Pix Star.bet – casa de apostas on-line. O acordo foi divulgado por meio de publicação compartilhada nas redes sociais do clube acreano e da empresa.

Segundo o presidente do Humaitá, Igor Cotta, o acordo foi firmado após o clube rejeitar a oferta de patrocínio de R$ 20 mil feita pela também casa de apostas on-line Estrela Bet, que havia sido anunciada pela Federação de Futebol do Acre (FFAC).

– Eles iniciaram falando que era R$ 30 mil e quando foi a hora de assinar o contrato falaram que era R$ 20 mil. Eu achei uma absurdo e não quis não. Não ia aceitar não. Entraram em contato com a gente dessa outra empresa e o valor bem superior, muito melhor e acabamos fechando – disse o dirigente ao ge.

O dirigente do clube acreano e a empresa de apostas preferiram não divulgar o valor da cota de patrocínio. Igor Cotta disse, no entanto, que o valor é “bem maior” em relação ao oferecido pela Estrela Bet. A logo marca da Pix Star.bet vai estampar os ombros das camisas.

O Humaitá tem calendário cheio em 2023: Copa Verde, Campeonato Acreano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. A estreia na temporada será no dia 18 de fevereiro contra o Trem-AP, em jogo válido pela primeira fase da Copa Verde.

O Tourão de Porto Acre estreia no estadual contra o Andirá, dia 25 de fevereiro, às 15h (do Acre), no estádio Florestão, na capital. O clube está no grupo A ao lado da Adesg, Andirá, Independência, Plácido de Castro e Rio Branco-AC.

Fonte: ge — Rio Branco, AC