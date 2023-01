Hulk perde quase 6 kg em jogo do Atlético-MG no Estadual

- Publicidade -

O atacante Hulk perdeu quase 6kg durante a partida entre Atlético-MG e Tombense, realizada no último domingo, 29, na cidade de Muriaé, pelo Campeonato Mineiro. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o craque do Galo aparece pesando 97, 6 kg antes da bola rolar. Logo após o confronto, o jogador volta a subir na balança, mas pesa 91, 9 kg, ou seja, 5,7 a menos. Apesar de chamar atenção, o fenômeno não é novidade. Na temporada passada, o jogador também perdeu 6 quilogramas durante um confronto com o Flamengo. Desta vez, com a bola rolando, o atleta mostrou seu poder de decisão, fazendo um gol e dando assistência na vitória por 2 a 1.

🔙 Hulk antes do jogo: 97,6 kg

🔜 Hulk depois do jogo: 91,9 kg 😅 Será que ele correu muito durante o jogo? O homem é uma máquina em campo! 💪 pic.twitter.com/RtMs3DGRMK — Atlético (@Atletico) January 30, 2023

Com informações Jovem Pan