Horto Florestal iniciará mini colônia de férias “Brincando e Aprendendo com a Natureza” nesta quinta-feira

O Horto Florestal é um parque urbano que proporciona aos rio-branquenses um espaço totalmente voltado para a prática de esportes e momentos de lazer ao ar livre. Pensando nisso, a Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), viu o parque como um espaço ideal para aproveitar esse período de recesso escolar, oferecendo uma mini colônia de férias com atividades que buscam promover a aprendizagem e o lazer por meio da educação ambiental.

De acordo com a diretora da Educação Ambiental do Horto Florestal, Luzimar Oliveira, o objetivo é fazer uma programação diferente para o mês de fevereiro, integralmente gratuita. Os encontros serão todas as quintas e sextas-feiras das 15h às 17h, durante todo o mês de fevereiro, onde a recreação será voltada para crianças de 4 a 12 anos. E o início já é nesta quinta, dia 2.

“Todas as quintas e sextas-feiras do mês de fevereiro estaremos com uma diversidade de atividades, oficina de brinquedos, visita às trilhas e ao viveiro, brincadeiras de roda, cantigas, contação de histórias e divulgando o trabalho que a escola de Educação Ambiental vem promovendo”, explicou.

Rafael Prado é uma das pessoas que sempre que pode vai até o parque praticar atividade física. Ele contou que por conta das férias leva os filhos Francisco e Gabriel para brincar. Ao ficar sabendo da atividade que vai iniciar no Horto, ele parabenizou a iniciativa e garantiu que vai trazê-los.

“Fiquei sabendo agora dessa atividade. Já conheço e sou frequentador aqui do Horto por morar perto e até já trouxe meu filho na brinquedoteca. Acho bem importante para as crianças nesse momento de férias poderem ter uma atividade educativa dessa. Acho a iniciativa muito boa”, disse.

Confira a programação

• Local: Horto Florestal

• Data: todas as quintas e sextas–feiras do • mês de fevereiro

• Horário: 15h às 17h

Dia 02/02 – Quinta-feira

– Contação de História

– Desenhos e pinturas

– Brincadeiras cantadas

Dia 03/02 – Sexta-feira

– Trilha ecológica

– Desenhos e colagens com elementos da natureza

Dia 09/02 – Quinta-feira

– Visita ao viveiro

– Plantio de mudas

Dia 10/02 – Sexta-feira

– Visita ao lago

– Brincadeiras

Dia 16/02 – Quinta-feira

– Oficina de brinquedos com sucata

Dia 17/02 – Sexta-feira

– Show de talentos

– Ritmos e movimentos

Dia 23/02 – Quinta-feira

– Apresentação de fantoches “Minha amiga árvore, meu amigo igarapé”

– Trilha ecológica

Dia 24/02 – Sexta-feira

– Gincana ambiental

– Circuito Recreativo

Fonte: Assecom