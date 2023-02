Homem sofre tentativa de homicídio a tiros em Epitaciolândia e fica em estado grave

- Publicidade -

Uma tentativa de homicídio por arma de fogo foi registrada na cidade de Epitaciolândia, cidade distante cerca de 240km da capital Rio Branco, por volta das 22h00 desta segunda-feira, dia 30.

Segundo foi relatado pelas autoridades policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar, que foram acionadas até o local, a vítima M. A., de 35 anos, estava caminhado pela Rua Rio de Sol, localizada no Bairro Aeroporto, quando uma pessoa que estava em um veículo, o teria chamado.

Quando estava conversando com o motorista, dois indivíduos se aproximaram e uma sacou de uma arma e efetuou o primeiro disparo, o acertando pelas costas. No desespero, saiu correndo na tentativa de salvar sua vida, quando foi feito mais dois disparos, sendo que um acertou o braço direito causando uma fratura óssea e o outro, também nas costas.

Após efetuarem os disparos contra a vítima, os suspeitos também levaram a moto modelo Kingo boliviana, tomando rumo ignorado. A vítima correu e se escondeu em um quintal próximo ao ocorrido, onde teria recebido ajuda de terceiros que pediu socorro ao SAMU e a Polícia Militar.

A vitima foi encaminhada para o hospital regional Raimundo Chaar, onde recebeu os primeiros socorros e devido seu estado de saúde se agravar, foi necessária sua transferência para a Capital, onde passaria por cirurgia.

As autoridades policiais estão investigando o caso. Suspeitam de possível acerto de contas entre grupos de faccionados que vem disputando espaço pela fronteira. O delegado titular do Município, Luís Tonini, está trabalhando com todas as hipóteses e já está tentando localizar os suspeitos.

Mais informações sobre o caso a qualquer momento.

O Alto Acre