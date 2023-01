Homem que fez foto ao lado do corpo do irmão diz que era pra ‘guardar de lembrança’

- Publicidade -

O trabalhador rural Antônio Denis da Costa, de 47 anos de idade, morador do seringal Toma Cuidado, Rio Purus, é irmão de Denilson Costa, de 49 anos, morto na semana passada por um dos irmãos, na comunidade Piedade, Rio Purus.

Antônio virou notícia e viralizou nas redes sociais após fazer uma foto ao lado do corpo do irmão, com sinal de positivo. O fato ganhou grandes proporções, após ser interpretado como um sinal de “comemoração” da morte do irmão.

Segundo o trabalhador rural, no momento da foto, ele estava abatido e não conseguia falar. Por isso, pediu para fazer o registro.

“Pedi para o rapaz tirar uma foto para revelar e ficar de lembrança. Não tive nada a ver com o crime. Pelo contrário, o Denilson era íntimo do meu coração, a gente sempre trabalhava juntos”, disse em entrevista ao site ContilNet.

Ainda segundo Antônio, ele ficou ao lado do corpo do irmão por mais de oito horas, até a chegada da polícia. “Fiquei de 10 horas da manhã até as 18 horas ao lado do corpo, para que ele não fosse comido pelos animais, até porque só eu estava do lado dele”.

Até o momento, o acusado de assassinar o irmão, conhecido apenas por Dangelo, ainda se encontra foragido.

A briga entre irmãos começou por causa da disputa de uma herança de família.

Com informações ContilNet