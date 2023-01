Homem que cobrava pedágio em nome de facção é condenado a morte pelo “Tribunal do crime”

- Publicidade -

No início da noite desta sexta-feira, 27, o corpo de um homem identificado pelo nome de Álisson da Silva, 26 anos, mais conhecido por “Nego Timba” foi encontrado em uma área de mata no bairro Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco, a capital do Acre.

De acordo com informações “Nego Timba” estava desaparecido a cerca de dois dias, e no final da tarde, membros de uma facção criminosa foram até a casa de familiares dele e informaram que ele havia sido condenado pelo “tribunal do crime” e teria sido executado a tiros e indicaram o local onde o corpo havia sido abandonado.

Condenação

Segundo informações, Alysson “Nego Timba” era integrante de uma facção criminosa e estaria cobrando pedágio de comerciantes da região usando o nome de outra organização criminosa, além disso, ele teria cometido alguns furtos no bairro.

Pelo motivo dos furtos, ele teria sido “disciplinado” pela facção que ele integrava e condenado a morte pela outra organização, por estar usando o nome da facção para cobrar pedágio.

Corpo crivado a tiros de três armas diferentes

Durante resgate do corpo realizado por peritos do Instituto Médico Legal e Departamento de Polícia Técnica científica , foram coletados 15 cápsulas de três armas de diferentes calibres, sendo 12 de pistola 380, duas de pistola ponto 40 e uma de pistola 9milimetros.

Além disso, o corpo da vítima apresentava marcas de espancamentos, e aprisionamento feito por cordas, o que leva a crer que ele foi levado para o local amarrado, em seguida espancado e depois executado com tiros nas costas, e cabeça.

Investigação

A investigação do crime ficará a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP.

No local impera a “lei do silêncio ” já que o crime tem envolvimento com facção criminosa, cujo bairro é disputado por duas organizações criminosas.

Confira o vídeo: