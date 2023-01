Homem morre no hospital de Cruzeiro do Sul após sofrer acidente de moto

- Publicidade -

Morreu na madrugada deste sábado (28), o Motociclista Leonardo Monteiro da Costa, 30 anos. Ele se envolveu em um grave acidente de trânsito no início da noite de ontem (27) ao colidir sua motocicleta frontalmente contra um carro na rodovia AC-405 que liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Leonardo ainda foi socorrido por paramédicos do SAMU, e em seguida foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital do Juruá, porém, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito horas após dar entrada na UTI. Segundo familiares, ele residia em Mâncio Lima.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a colisão ocorreu no momento em que a vitima tentava realizar uma ultrapassagem, e bater de frente com um veículo que vinha no outro lado da rodovia.

Com a batida, Leonardo foi arremessado a vários metros de distância e a motocicleta ficou parcialmente destruída. O caso será investigado pela polícia civil de Cruzeiro do Sul.