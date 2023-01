Homem fica em estado grave em colisão com carro durante a forte chuva em Rio Branco

- Publicidade -

A equipe de Trânsito da Polícia Militar registrou neste domingo, 29, um acidente grave envolvendo um carro de placas MZZ-6E78 e uma moto de cor preta, placa QLZ-9931, na Avenida Sobral, bairro Sobral, na baixada, em Rio Branco.

Segundo informações coletadas no local do acidente, o homem identificado por Cleudo Brito da Silva, de 33 anos, seguia de motocicleta, e após tentar sair de uma rua paralela, o condutor da moto não viu que o veículo Corsa estava próximo, acontecendo a colisão. Com o impacto, o piloto da motocicleta caiu no para-brisa do carro, que quebrou o vidro do lado do passageiro (direito).

O motorista permanceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar na ocorrência realizou os primeiros atendimentos. A vítima deu entrada no Pronto Socorro de Rio Branco, com várias fraturas pelo corpo, e exposição de crânio.

Confira o vídeo: