Homem é vítima de disparos de arma de fogo no quintal de casa em Rio Branco

- Publicidade -

Um homem de 28 anos ficou ferido após ser baleado no quintal de casa em Rio Branco, no Ramal do Macarrão, bairro Belo Jardim II, localizado no Segundo Distrito da capital.

Segundo uma testemunha, o rapaz, identificado por James Ismael da Silva, estava no interior da residência, quando saiu e foi até o quintal, colocar comida para os animais, momento que acabou sendo surpreendido e atacado a tiros. A vítima foi atingida por dois disparos, sendo um próximo à orelha e outro no braço, que alojou no ombro, segundo o Samu.

As viaturas de suporte avançado (01) e básica (06) foram acionadas e se deslocaram até a ocorrência para prestar socorro ao homem, porém, ao chegar no local, as ambulâncias tiveram bastante dificuldade para seguir, pelas péssimas condições que o ramal se encontrava, inclusive a viatura ficou atolada, sendo preciso empurrar para sair do atoleiro.

A vítima foi transportada em rede até encontrar a viatura (06), onde os paramédicos conseguiram fazer os Atendimentos Pré-Hospitalar, e em seguida, encaminharam a vítima até o Pronto Socorro de Rio Branco, onde o paciente deu entrada lúcido, orientado e em estado de saúde estável.