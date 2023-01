Homem é preso com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

- Publicidade -

Nesta quinta-feira, 26, policiais militares realizavam uma blitz de rotina, na estrada Jarbas Passarinho, onde vários veículos e ônibus foram parados. O objetivo é tentar minimizar a onda de violência e principalmente desarmar pessoas, que porventura andam armadas.

Durante essa blitz, um homem que estava caminhando em via pública, foi parado pelos policiais, que desconfiaram da atitude suspeita do rapaz e resolveram abordá-lo. Ao ser entrevistado pelo PM, o homem se identificou como Rodrigo Silva Rodrigues, de 28 anos e repassou o endereço da sua residência aos militares, que fizeram uma busca no sistema de informações da Segurança Pública e descobriu que o homem tinha um mandado de prisão preventiva contra ele, pelos crimes de tráfico de drogas, envolvimento e participação em organização de criminosa.

Diante dos fatos existentes, Rodrigo recebeu voz de prisão, foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes, onde será apresentado ao delegado, que dará conhecimento as autoridades, e após todos os procedimentos, seguirá para o Presídio Estadual e ficará a disposição da justiça.