Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (25), no centro de Cruzeiro do Sul. Segundo informações, Ueslei Andrade da Silva, de 25 anos, entrou numa loja, furtou um terçado e estava ameaçando populares que passavam próximo ao mercado do peixe.

A polícia militar foi acionada e conseguiu prendê-lo em flagrante. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado à delegacia geral da cidade para os procedimentos legais.

Não há informações sobre a motivação dos crimes.

Redação Juruá Online