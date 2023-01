Homem é alvejado a tiros na fronteira e transferido para hospital na capital

- Publicidade -

Um homem de 35 anos, foi vítima de tentativa de homicídio ocorrida na noite desta nesta segunda-feira, 30, na rua Rio do Sol, no município de Epitaciolândia, região de dronteira com a Bolívia e distante cerca de 240km de Rio Branco a capital do Acre.

De acordo com informações, a vítima estaria em uma motocicleta, modelo Kingo boliviana, quando dois homens em um veículo se aproximaram e o motorista conversava com a vítima, momento em que o passageiro do veículo desceu e começou a efetuar disparos de arma de fogo contra o homem que foi atingido nas costas e braço.

Gravemente ferido o homem conseguiu correr e entrar em um quintal, onde populares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Raimundo Chaar em Brasiléia e devido a gravidade dos ferimentos foi transferida para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Os criminosos fugiram e levaram a motocicleta da vítima.

A Polícia Civil, investiga o caso e acredita ter como motivação disputa entre facções criminosas que disputam território para o tráfico de drogas, naquela região de fronteira.