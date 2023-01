Homem acusado de abuso é preso 12 anos após o crime

- Publicidade -

Um homem, 54 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso, na manhã desta quarta-feira (25/1), em Planaltina (DF), acusado de abusar sexualmente de uma mulher. O caso aconteceu em 18 de dezembro de 2011, em Taperoá (BA) e, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele era procurado desde então.

De acordo com a corporação, o homem foi identificado durante uma fiscalização de rotina na BR-020. Os policiais abordaram um veículo, um Ford/Fiesta, e solicitaram documentação do condutor e do veículo. Após verificação nos sistemas, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto, expedido em 2012.

O homem foi encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia Civil (Planaltina).

Saiba onde pedir ajuda

» Ligue 190: Polícia Militar

» Ligue 197: Polícia Civil

» E-mail: [email protected]

» WhatsApp: (61) 98626-1197

» Site: pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias

Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias

Deam 1: atende todo o DF, exceto Ceilândia.

» Endereço: EQS 204/205, Asa Sul.

» Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673.

» E-mail: [email protected]

Deam 2: atende apenas Ceilândia.

» Endereço: St. M QNM 2, Ceilândia.

» Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438.

Secretaria da Mulher do DF

» Whatsapp: (61) 99415-0635.

Promotorias nas regiões administrativas do DF

Endereços disponíveis no site do Ministério Público: mpdft.mp.br/portal/index.php/promotorias-de-justica-nas-cidades.

Defensoria Pública do DF

» Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem)

» Endereço: Fórum José Júlio Leal Fagundes, Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Lotes 4/6, BL 4 Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765.

» WhatsApp (61) 999359-0032.

» E-mail: [email protected]

Núcleos do Pró-Vítima

Há oito unidades de atendimento: Brasília, Ceilândia, Guará, Paranoá, Planaltina, Recanto das Emas, Itapoã e Taguatinga.

Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria de Justiça: sejus.df.gov.br/pro-vitima/.

Correio Braziliense