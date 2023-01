Governo promove operação tapa-buraco na AC-407, em Mâncio Lima

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), tem trabalhado em operação tapa-buraco nos pontos críticos da estrada AC-407, em Mâncio Lima.

Os agentes técnicos da autarquia promovem serviços de recuperação, com retirada e limpeza dos pavimentos quebrados, aplicação e compactação de nova massa asfáltica. A iniciativa tem o objetivo de garantir mobilidade, trafegabilidade e segurança viária, assegurando o direito de ir e vir dos moradores. “Trabalho essencial para garantir o acesso das famílias nesse período invernoso e a equipe do Deracre deve ser estendido para mais estradas”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Apesar do período de chuva, o órgão tem intensificado os serviços de manutenção em estradas, por meio da operação tapa-buraco. Segundo o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, esse trabalho deve melhorar as condições da estrada.

“É um trabalho executado pelo Deracre nesse período em que chove bastante e, mesmo com as chuvas, temos estado presente trabalhando”, enfatizou o gerente.

As equipes do Deracre continuam trabalhando e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.

Agência Acre