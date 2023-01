Governo nomeia novos professores efetivos do cadastro de reserva da Educação

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Secretaria de Estado de Administração (Sead), nomeia 54 novos professores efetivos. A nomeação está no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 27.

Além da capital, Rio Branco, também estão sendo convocados professores para lecionar em escolas urbanas e rurais de diversos municípios acreanos, como Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard, Mâncio Lima e Feijó.

Os novos professores irão compor a rede estadual de ensino e irão lecionar a partir do ano letivo de 2023, suprindo a necessidade das seguintes disciplinas: educação física, língua inglesa, língua portuguesa, geografia e química.

“Agradeço ao governador pela compreensão e carinho que ele tem tido pela Educação. Nós estamos zerando o cadastro de reserva. Hoje, 54 novos professores estão se inserindo na rede, em breve vamos convocar mais 133”, concluiu Aberson Carvalho de Souza, Secretário de Educação.

Os candidatos nomeados têm até 30 dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

Confira a lista dos professores nomeados

Agência Acre